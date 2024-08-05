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        Safranbolu'nun tek yemeni ayakkabı ustası, kızı ile oğlunu da yetiştiriyor

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde Yemeniciler Çarşısı'nda 44 yıldır yemeni ayakkabı yapan ve bu mesleği burada sürdüren tek kişi olan Erhan Başkaya (57), oğlu ile kızını da yetiştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:05
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        Safranbolu'nun tek yemeni ayakkabı ustası, kızı ile oğlunu da yetiştiriyor
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        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde Yemeniciler Çarşısı'nda 44 yıldır yemeni ayakkabı yapan ve bu mesleği burada sürdüren tek kişi olan Erhan Başkaya (57), oğlu ile kızını da yetiştiriyor. Osmanlı kültürünü yaşatmaya çalışan Başkaya, "Safranbolu'da 380 yıl yemeninin geçmişi vardır. Safranbolu'da tek usta olarak ben devam ediyorum" dedi.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından koruma altına alınan Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesinde Erhan Başkaya, yemeni ayakkabı yapıyor. Yemeniciler Çarşısı'nda mesleğini devam ettiren Erhan Başkaya, oğlu ile kızını meslek için yetiştiriyor. Safranbolu'da mesleği sürdüren tek esnaf olan Başkaya'nın deriden yaptığı yemeni ayakkabılar, yerli ve yabancı tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

        'TER KOKUSU YAPMAZ'

        Bedensel engelli olduğu için okula devam etmeyerek 1980 yılında çırak olarak yemeniciliği öğrenmeye başladığını belirten Başkaya, "44 yıldan beridir bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Yemeninin üstü büyükbaş hayvan derisinden, tabanı manda, astarı keçi derisinden, yan dikişlerini elde dikiyoruz. Yemeni ayakta ter ve koku yapmaz. Yemeni bazı yerlerde başörtüsü biz de ayakkabıdır. Safranbolu'da 380 yıl yemeninin geçmişi vardır. Safranbolu'da tek usta olarak ben devam ediyorum. Benden sonra kızım ve oğlum bu işi devam ettirecek" dedi.

        'SANAT BİTMEZ BİZDE'

        Milli Mücadele döneminde Yemeniciler Çarşısı'nda ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak için 47 dükkanın çalıştığını belirten Başkaya, "Buradaki ustalar toplanmış ve demişler ki orduya buradan yemeni gönderelim. Çırak ve kalfa olmak üzere 24 saat çalışmışlar. Böyle bir mazisi var. Onlar özveriyle çalışmışlar ve devlete katkıda bulunmuşlar" diye konuştu. Şu an kızıyla çalıştığını, oğlunun da mesleği öğrendiğini söyleyen Başkaya, "Sanatı bitirmeyeceğiz. Bu işi çok seviyorum. Gücüm yettiği kadar yine dükkanıma gelir, bu mesleği devam ettiririm. Sanat bitmez bizde, devam eder. Yaptığımız yemeniler yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. En çok Tayvan, Singapur ve Kore'den gelen turistler ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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