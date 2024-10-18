Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Karabük’ün yüksek kesimlerinde dünden beri aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyü, Safranbolu ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde de etkili oldu. Karabük kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler

        Benzer Haberler

        Karabük'te bilim şenliği başladı
        Karabük'te bilim şenliği başladı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te hayırsever desteğiyle 16 derslikli ortaokul yapılacak
        Karabük'te hayırsever desteğiyle 16 derslikli ortaokul yapılacak
        Karabük'te toprak yığınına çarpan arazözdeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te toprak yığınına çarpan arazözdeki 3 kişi yaralandı
        KARDEMİR 11 maden sahasında ön etüt çalışmalarına başladı
        KARDEMİR 11 maden sahasında ön etüt çalışmalarına başladı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı