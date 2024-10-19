AK Parti'li Demiröz: 2025'te herkes rahat bir nefes almaya başlayacak

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Ekonomik sıkıntılarımız kesinlikle var. Bunu kabullenmemek mümkün değil. Çok değil, sıkıntılı bir senemiz kaldı. 2025 yılında herkes rahat bir nefes almaya başlayacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde partisinin 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmevi'nde düzenlenen kongreye Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve partililer katıldı. Kongrede partililere seslenen Demiröz, 2025 yılında ekonomik olarak herkesin rahat bir nefes almaya başlayacağını söyledi. Demiröz, "Ekonomik sıkıntılarımız kesinlikle var. Bunu kabullenmemek mümkün değil. Ankara'da gece gündüz gösterilen çaba ekonomik olarak son 1-2 yıldaki sıkıntılarımızı gidermek üzerine kuruluyor. Çok değil, sıkıntılı bir senemiz kaldı. 2025 yılında herkes rahat bir nefes almaya başlayacak. Öncelikle tabii dezavantajlı grup dediğimiz emeklilerimiz, esnafımız, işçimiz ve memurlarımız. Memurlarımıza biraz nefes aldırdık. Ama bundan sonra yapacağımız şey, özel sektörü cazip hale getirip, özel sektörde çalışan kardeşlerimizin gelir düzeyini arttırmak" dedi.

'ORTA DOĞU'NUN BAŞINA BELA ETTİLER' Demiröz, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla ilgili de "Amerika'nın oraya koyduğu terörist bir devlet mi dersiniz ne derseniz deyin. Adamlar, 1947 yılından beri Orta Doğu'yu meşgul ediyorlar. Kendilerinin bir şeyi yok. Ama ağa babaları ve onun destekçileri, Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler bu şımarık çocuğu Orta Doğu'nun başına bela ettiler. İnsafsız, kara gözü doymayan bir devlet. Bunu yaparken de etrafını zayıflattılar. Ürdün'ü ve Lübnan'ı kurdular. Ufacık ufacık devletler. Suriye'yi ve Irak'ı parçaladılar. İsrail'i durduracak başka kimse kalmadı. Adım adım yaklaştılar. Tek ülke, Türkiye. Türkiye gereğini yaptı, dik duruyor. Savaşsan bile artık her şey bu zamanda masa başında" diye konuştu.