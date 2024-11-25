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        Karabük beyaz örtü ile kaplandı

        KARABÜK'te kent merkezi ile Safranbolu ilçesi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:15
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        Karabük beyaz örtü ile kaplandı
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        KARABÜK'te kent merkezi ile Safranbolu ilçesi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü.

        Karabük'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde bugün eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde de taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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