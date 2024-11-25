Karabük beyaz örtüyle kaplandı (2)

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Safranbolu'nun sembolü olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar yağışla güzel manzaralar oluşturdu. Safranbolu'ya gelen ziyaretçiler, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarttı.

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