Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        150 yıllık konak yandı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 150 yıllık konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        150 yıllık konak yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 150 yıllık konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Safranbolu ilçesi Yörük köyünde Şakir Özküçük’e ait 150 yıllık konakta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı ahşap konağı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yangın sırasında tarihi konağın iki katı çöktü. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında tarihi konak yanarak kullanılamaz hale geldi. Konağın boş olduğu ve kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Safranbolu'da tarihi bir konak yandı
        Safranbolu'da tarihi bir konak yandı
        46 yıllık usta 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü aldı
        46 yıllık usta 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü aldı
        Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanık hakkınd...
        Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanık hakkınd...
        Gabonlu Dina'nın ölümüne ilişkin davada savcı, sanık için 30 yıla kadar hap...
        Gabonlu Dina'nın ölümüne ilişkin davada savcı, sanık için 30 yıla kadar hap...
        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun 14 Aralık'ta açılması planla...
        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun 14 Aralık'ta açılması planla...
        Karda koşan 2 karaca kamerada
        Karda koşan 2 karaca kamerada