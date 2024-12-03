Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yapay zeka destekli giyilebilir rehber tasarlandı

KARABÜKÜniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Yılmaz, 3 öğrencisi ile birlikte görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yapay destekli 'Rehber Göz' isimli cihaz geliştirdi. Doç. Dr. Yılmaz, "Ürünümüz giyilebilir bir ürün. Göğüs bölgesinde bulunan mini bir bilgisayarımız var. Yine değiştirilebilir bataryalarımızla birlikte kesintisiz olarak cihazı kullanabiliyor. Cihazın ön tarafında bulunan kamerayla birlikte nesnelerin tanınması, kızılötesi ve ultrasonik sensörlerle birlikte çeşitli nesnelerinde algılanabilmesi sağlanıyor" dedi.

'YAPAY ZEKAYI KULLANARAK HIZLI SONUÇLAR ALABİLİYORUZ'

Yılmaz, cihazın günlük yaşamda birçok farklı senaryoda kullanılabileceğini ve cihazın pilot uygulamasının Karabük Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildiğini belirterek, "Görme engelli bir birey evinde yalnız kalmak zorunda kalıyor. Klimanın kumandasını bulacak. Böyle bir durumda etrafında yavaş bir tur atması sonucunda bizim uygulamamız ve geliştirdiğimiz sistem klimanın kumandasını tanıyor ve yerini tespit ediyor. Yerini de bluetooth kulaklık aracılığıyla sesli olarak kişiye tarif ediyor. Kişi de daha konforlu bir yaşam sürmeye devam edebiliyor. Bunun gibi özellikler var. Aynı zamanda yapay zekayı kullanarak nesneleri tanıma da oldukça hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Cep telefonuyla bağlantılı, internete bağlı olarak çalışabiliyor. İnternet olmadan da çalışabiliyor. Üniversitemizin kampüsünü pilot uygulama olarak belirlemiştik. Şu an üniversitemizdeki görme engelliler için oluşturulan kabartmalı şeritleri tanıyabiliyor. Belli bir mesafe tahmini yapabiliyor. '5 metre sonra sola döneceksin' ya da 'İleride engel var, dikkatli bir şekilde yürü' şeklinde sürekli olarak yönlendirebiliyor. Taşınabilir ve güç kaynağı değiştirilebilir bir sistem. Bataryasını değiştirerek de kişi gün içerisinde kesintisiz bir şekilde kullanabiliyor. Diyelim ki sokağımızda bir bakkal var. Görme engelli birey de o bakkala gitmek istiyor. O kadar kısa mesafede navigasyon istediğimiz gibi etkili çalışmayabiliyor. Rehber moduna aldığımız zaman önce sokağı tanıtıyoruz sistemimize. Görüntü işleme yöntemleri veya yapay zeka teknikleriyle sokağı tanıyor ve kişi tekrardan o sokağa çıktığı zaman tanıdığı yerlerle birlikte kamera yönlendirme yaparak, kişinin doğru bir şekilde gitmesini sağlıyor. Yine benzer şekilde de engelleri otomatik olarak tanıyarak hem mesafe sensörleriyle hem de görüntü işleme teknikleriyle kişiye bilgi vererek daha güvenli bir şekilde ulaşımın yapılmasına izin veriyor" dedi.