'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı

Sürücü M.A.'ya 'Dur ihtarına uymamak', 'Aykırı ışık donanımı kullanmak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Drift yapmak', 'Muayenesiz araç kullanmak' ihlallerinden 61 bin 889 TL para cezası kesildi. M.A. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında polis ekipleri, sis yokken kullanımı yasak olan sis farlarını açarak ilerleyen M.A. yönetimindeki 06 CZS 523 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Takip sırasında otomobil, Atatürk Bulvarı'nda park halinde bulunan 06 TEH 40 plakalı otomobile çarptı. Sürücü M.A., otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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