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        Gabonlu Dina'nın sır ölümünde sanığa beraat

        KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar'ın tutuklu yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında karar açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:25
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        Gabonlu Dina'nın sır ölümünde sanığa beraat
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        KARABÜK’te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar’ın tutuklu yargılandığı davanın 7’nci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Dursun Acar'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Cinsel istismara teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. SEGBİS ile mahkemeye katılan Acar, kararın ardından cezaevinde sevinçten baygınlık geçirirken, Dina’nın annesi Makemba Panga da üzüntüden mahkeme salonunda bayıldı.

        Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart 2023’te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Dursun Acar, İ.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen, Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar 4’üncü kez sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabulüyle Dursun Acar hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AVUKATLAR: SANIK TARAFINDAN KASTEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR

        Karabük 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Dursun Acar, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Dina’nın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Söz verilen Dina’nın ailesinin avukatı, Dina’nın sokağa çıkıp koşmasına neden olan sebeplerin açıklanmadığını belirterek, “Saldırıya uğradığında duvardan atlayıp kaçan, arabada saldırıya uğradığında koşarak kaçan, arkadaşlarıyla ders çalışma planı yapan, hayata bağlı olduğu saldırılardan kaçma çabasıyla görülen Dina’nın intihar ihtimali kabul edilemez. Sanık tarafından kasten öldürülmüştür” denildi.

        DİNA’NIN ANNESİ: BİLSEYDİM KIZIMI GÖNDERMEZDİM

        Duruşmada dinlenen Dina’nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga ise “Karabük’te ırkçılık olduğunu bilseydim kızımı göndermezdim. Gönderdiğim için pişmanım. Ölmeden bir hafta önce telefonda sınavlarından konuşuyorduk. İnsanlardan yardım isteyince ona eşit davranmamışlar, PTT’de yardım görememiş. Kızımın bekareti için ona 300 yüz bin Afrika Frangı (10 bin lira) teklif etmişler. Bunu yapmak istemedi, korkuyordu. Kızım kibar ve edepli biriydi. Bu teklif karışında onlarla kavga ettiği için bana ‘Anne sen beni böyle terbiye etmedin. Özür dilemeliyim’ diye düşünüp yine özür dilemeye gitmişti PTT’ye” dedi.

        DİNA’NIN BABASI: TÜRK MAHKEMELERİNE GÜVENİYORUM

        Dina’nın babası Guy Serge Ibouanga, “Sanık sandalyesinde oturan kişiyi suçlayacak açık deliller var. Allah’ın adaletini uygulayan Türk mahkemelerine güveniyorum. Dursun Acar’ın Türk adaletine göre mahkemenizce cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

        SANIK AVUKATLARI SENARYOLAR ÜZERİNDEN CEZA VERİLMEK İSTENDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Sanık avukatlarından biri, olayın apartmanın bodrumunda başlamasına rağmen, ilgili kişilere takipsizlik kararı verildiğini ve senaryolarla suçlamalar üretildiğini ifade ederek, “Takipsizlik, ‘Zaten bir kişiyi bulduk. Tutukladık. Toplumu rahatlattık’ demek için veriliyor. Suçlamada ısrarlı takip olduğu için neticeyi öngörerek yaptı deniyor. Çay kenarına gitmesi 5 dakika sürüyor. 5 dakikada nasıl takip ettiği açıklanmıyor. Hukuk fakültelerinde şüpheden sanık yararlanır diye öğretiliyor. Biz burada toplumu rahatlatmak için yargılama yapıyoruz. Bu yargılamayı gördükten sonra yolda yaralı biri görsem asla arabama almam. Dina’nın çıplak ayakla, 4 numara gözlüğü olmadan evden kaçması hayatın olağan akışına uygun denip, takipsizlik veriliyor ama Dursun’un aracından inmesi aykırı, cinsel saldırı var deniyor. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu dosya ders olarak anlatılmalı. Tüm varsayımlara dayanarak yapılan tespitler, elde bulunan sanığa ceza vermek için ortaya atılmış çıkarımlardır. Somut delil yoktur” dedi.

        ÖĞRENCİLER SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

        Bu sırada verilen ara sonrası salona giren ve yere oturan 6 Afrika kökenli öğrenci, mahkeme başkanının sandalye sayısı kadar kişi alınacağı gerekçesiyle verdiği talimatla polis tarafından salondan dışarıya çıkarıldı.

        SANIK: ALLAHA SIĞINDIM, SUÇSUZUM

        Son sözleri sorulan tutuklu sanık Dursun Acar, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, “Başkanım ben üzüntülüyüm. Cana kıyacak bir cani değilim. Kimseye karşı suç işlemedim. Ben 17 yaşındaki Dina denen kıza, benim de kızım var, damadım var, bunu nasıl yapabilirim. Kimseye kıymadım, suç işlemedim. Herkes senaryo yazıyor. Ben Allah'a sığındım, suçsuzum” diye konuştu.

        KARAR SONRASI SANIK SEVİNÇTEN, DİNA’NIN ANNESİ ÜZÜNTÜDEN BAYILDI

        Mahkeme heyeti, Dursun Acar’ın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Cinsel istismara teşebbüs’ suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Acar, kararı duyunca sevinçten baygınlık geçirdi. Mahkeme başkanının talimatıyla infaz koruma memurları, Acar’a müdahale etti. Bu sırada Dina’nın annesi Jessica da mahkeme salonunda üzüntüden bayıldı.

        KADINLAR YÜRÜYÜŞ YAPTI

        Duruşmanın ardından 'Dina için Feministler' adıyla bir araya gelen kadınlardan oluşan avukatların da içinde bulunduğu grup, slogan atarak adliyeden çarşıya kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Milletvekili Özgül Saki de eşlik etti.

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