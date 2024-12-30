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        Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi

        KARABÜK'te yağmurdan ıslanıp, durağa yanaşan halk otobüsüne binip birkaç durak sonra inen sokak köpeği, kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:15
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        Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi
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        KARABÜK'te yağmurdan ıslanıp, durağa yanaşan halk otobüsüne binip birkaç durak sonra inen sokak köpeği, kameralara yansıdı.

        Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Meydanı'nda yağmurdan ıslanan köpek, 20 Aralık'ta otobüs durağına yanaşan 78 SB 145 plakalı halk otobüsüne bindi. Köpek, bir süre yolcular ile birlikte seyahat etti. Yolcuların şaşkınlıkla izlediği köpek, Karabük Üniversitesi durağında otobüsten indi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına ve otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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