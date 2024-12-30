Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi

Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Meydanı'nda yağmurdan ıslanan köpek, 20 Aralık'ta otobüs durağına yanaşan 78 SB 145 plakalı halk otobüsüne bindi. Köpek, bir süre yolcular ile birlikte seyahat etti. Yolcuların şaşkınlıkla izlediği köpek, Karabük Üniversitesi durağında otobüsten indi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına ve otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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