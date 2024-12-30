Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu

        KARABÜK'te referandumla bağlı olduğu Zoprak köyünden ayrılan Cemal Ovası köyünde dün ilk kez yapılan muhtarlık seçimleri sonrası 88 oy alan Hayri Çalışkan (54), köyün muhtarı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’te referandumla bağlı olduğu Zoprak köyünden ayrılan Cemal Ovası köyünde dün ilk kez yapılan muhtarlık seçimleri sonrası 88 oy alan Hayri Çalışkan (54), köyün muhtarı oldu.

        Karabük merkeze bağlı Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi, 9 Temmuz 2023’te yapılan referandumun ardından köyden ayrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2024’te verdiği onayla Cemal Ovası adını alan köy, kentin 278’inci köyü olarak kayıtlara geçti. Cemal Ovası köyünde yaşayanlar, dün yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. 171 seçmenin bulunduğu köyde Hayri Çalışkan ve Sezgin Urfa (58) muhtar adayı oldu. Köylüler, dün köy konağına kurulan sandıkta oylarını kullandı.

        153 kişinin oy kullandığı seçimde, oyların 88’ini Hayri Çalışkan alırken, Sezgin Urfa ise 62 oyda kaldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre Cemal Ovası köyünün ilk muhtarı Hayri Çalışkan oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi
        Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi
        Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada
        Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada
        Referandumla ayrı köy oldular, muhtarlarını seçmek için sandığa gittiler
        Referandumla ayrı köy oldular, muhtarlarını seçmek için sandığa gittiler
        Karabük'te muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında
        Karabük'te muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında
        Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı
        Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı
        Karabük'te tırın şarampole devrilme anı kameraya yansıdı
        Karabük'te tırın şarampole devrilme anı kameraya yansıdı