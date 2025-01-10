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        Karabük'te fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

        KARABÜK'te, polisin düzenlediği operasyonda, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:32 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:35
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        Karabük'te fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
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        KARABÜK'te, polisin düzenlediği operasyonda, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Karabük’te Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' suçlamalarıyla şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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