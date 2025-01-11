Karabük'te kuyumcu soygunu kamerada; 20 kilo altınla kaçtılar (3)
SOYGUN,KUYUMCUNUN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIMIŞKarabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişinin iş merkezinde bulunan kuyumcuyu soyduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SOYGUN,KUYUMCUNUN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIMIŞ
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişinin iş merkezinde bulunan kuyumcuyu soyduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.
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