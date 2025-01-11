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        Karabük'te kuyumcu soygunu kamerada; 20 kilo altınla kaçtılar (3)

        SOYGUN,KUYUMCUNUN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIMIŞKarabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişinin iş merkezinde bulunan kuyumcuyu soyduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 01:35 Güncelleme: 11.01.2025 - 01:40
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        Karabük'te kuyumcu soygunu kamerada; 20 kilo altınla kaçtılar (3)
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        SOYGUN,KUYUMCUNUN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIMIŞ

        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişinin iş merkezinde bulunan kuyumcuyu soyduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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