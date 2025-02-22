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        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konaklar beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:40
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        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        ABONE OL

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konaklar beyaza büründü.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçenin sembolü konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu. Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Galeri
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