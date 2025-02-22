Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçenin sembolü konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu. Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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