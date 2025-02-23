Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Kar yağışıyla birlikte pistlerde kayak keyfi yapmak isteyenler merkeze akın etti. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelenler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

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