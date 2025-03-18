Karabük'te ormanda bulunan yavru bozayı koruma altına alındı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde ormanda yalnız halde bulunan yavru bozayı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Karakaya Orman İşletme Şefliği'nde üretim çalışması yapan işçiler, ormanda annesi yanında olmayan bir yavru bozayı ile karşılaştı. İşçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ormana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, annesi yanında olmayan yavru bozayıyı teslim aldı. 1,5 aylık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ayı koruma altına alındı.