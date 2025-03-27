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        UNESCO Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da bayramda oteller dolu

        KARABÜK'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için otel rezervasyonları yüzde 100'ü buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:41 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:45
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        UNESCO Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da bayramda oteller dolu
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        KARABÜK’ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için otel rezervasyonları yüzde 100'ü buldu. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, "Bayramda da en çok tercih edilen noktalardan biri olmayı başardık. Dolu dolu bir bayram bizi bekliyor" dedi.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow Ağı’na katılarak ‘Sakin Şehir’ ünvanı da alan Safranbolu, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğrayacak. 5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 100’e ulaştı. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar koruyan; han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçeyi binlerce günübirlik tatilcinin de ziyaret etmesi bekleniyor.

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Son yıllarda Safranbolu oldukça gözde bir destinasyon. Bayramda da en çok tercih edilen noktalardan biri olmayı başardık. Otellerdeki doluluğumuz yüzde 100’ü aştı. Bölgedeki diğer noktalara arkadaşlar yönlendiriyor grupları. Dolu dolu bir bayram bizi bekliyor. Yürüyerek keşfedilen keyifli bir Safranbolu’da yoğun bir bayram geçirmeyi hedefliyoruz. Günübirlik gelenler için kayıplar var. Çünkü o kadar çok görülecek yerimiz var ki. Biz UNESCO Miras Listesi’nde kent ölçeğinde korunan tek şehiriz. Cittaslow’dayız. Bu iki etiketi alan tek şehiriz. Muazzam bir doğamız var. Safranbolu’nun bir de bağlar bölgesi var. Kıranköy’de bir Rum Mahallesi var. Şu anda röportaj yaptığımız müthiş bakış noktası Hıdırlık Tepesi, Cinci Hamamı, Arasta Çarşısı saymakla bitmez. Geldiklerinde onları keyifli bir keşfin beklediği bir Safranbolu” diye konuştu.

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