Bayram namazına giden yabancı uyruklu öğrencilerin evinde yangın çıktı

100. Yıl Mahallesi 1005. Cadde’de yer alan 4 katlı binanın birinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bayram namazına giden 4 yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin yaşadığı evde dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, evde zarar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.