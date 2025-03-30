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        Bayram namazına giden yabancı uyruklu öğrencilerin evinde yangın çıktı

        KARABÜK'te bayram namazına giden yabancı uyruklu öğrencilerin evinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:10
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        Bayram namazına giden yabancı uyruklu öğrencilerin evinde yangın çıktı
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        KARABÜK'te bayram namazına giden yabancı uyruklu öğrencilerin evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev zarar gördü.

        100. Yıl Mahallesi 1005. Cadde’de yer alan 4 katlı binanın birinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bayram namazına giden 4 yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin yaşadığı evde dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, evde zarar oluştu.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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