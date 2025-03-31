Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Eren Yılmaz (26), bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde görev yapan polis memuru Mehmet Eren Yılmaz, dün memleketi Karabük'te Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda kullandığı 06 BR 9031 plakalı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru Yılmaz için Hamzalar köyü Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yılmaz’ın ailesi ve yakınlarının çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.