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        Hafif ticari araç, beton menfeze çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde beton menfeze çarpan hafif ticari araçtaki Şefika Demir (69) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:15
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        Hafif ticari araç, beton menfeze çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde beton menfeze çarpan hafif ticari araçtaki Şefika Demir (69) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde meydana geldi. Karabük'ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir (48) yönetimindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Demir ve araçtakiler Muzaffer Demir (67) ile Şefika Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Şefika Demir, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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