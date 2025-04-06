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        Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı

        KARABÜK'te 3 gün öne TIR'ın otomobile çarptığı kazada öle sayısı 5'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:58
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        Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı
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        KARABÜK'te 3 gün öne TIR’ın otomobile çarptığı kazada öle sayısı 5’e çıktı. Kazada eşi ve 3 kızını kaybeden Feride Uluışık (65) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 3 Nisan’da akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık’ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve Esra Uluışık (44) hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık ise yaralandı.

        Feride Uluışık tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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