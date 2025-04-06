Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı

Kaza, 3 Nisan’da akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık’ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve Esra Uluışık (44) hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık ise yaralandı.

KARABÜK'te 3 gün öne TIR’ın otomobile çarptığı kazada öle sayısı 5’e çıktı. Kazada eşi ve 3 kızını kaybeden Feride Uluışık (65) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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