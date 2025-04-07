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        Karabük'te devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:05
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        Karabük'te devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolunun Çevrik Köprü mevkisinde meydana geldi. Ayhan Y. (44) idaresindeki 34 CUL 795 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan baba Ayhan Y. ile birlikte eşi Serap Y. (39) ve çocukları Tahir Ege Y. (15), Ömer Asaf Y. (9) ve Emir Miraç Y. (6) yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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