İki duvar arasındaki boşluğa düştü, AFAD kurtardı
KARABÜK'te sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen Eyüp Necati Kes (75), polis ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.
KARABÜK’te sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen Eyüp Necati Kes (75), polis ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi 406’ncı Sokakta meydana geldi. Eyüp Necati Kes, sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düştü. Kes’in yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan Kes, AFAD ekibi tarafından düştüğü yerden çıkarılan Kes’in yapılan sağlık taramasında olaydan şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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