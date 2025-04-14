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        İki duvar arasındaki boşluğa düştü, AFAD kurtardı

        KARABÜK'te sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen Eyüp Necati Kes (75), polis ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:35
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        İki duvar arasındaki boşluğa düştü, AFAD kurtardı
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        KARABÜK’te sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen Eyüp Necati Kes (75), polis ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi 406’ncı Sokakta meydana geldi. Eyüp Necati Kes, sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düştü. Kes’in yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan Kes, AFAD ekibi tarafından düştüğü yerden çıkarılan Kes’in yapılan sağlık taramasında olaydan şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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