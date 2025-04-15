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        Hayvanları ile yaylada mahsur kaldı; 3 gün sonra kurtarıldı

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesindeki karla kaplı yaylada hayvanları ile birlikte 3 gün mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:30
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        Hayvanları ile yaylada mahsur kaldı; 3 gün sonra kurtarıldı
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        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesindeki karla kaplı yaylada hayvanları ile birlikte 3 gün mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

        Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Uluyayla'da hayvancılıkla uğraşan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 3 gün önce kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaşmak için karla kaplı yolları açtı. Bu sabah mahsur kalan kişi ile hayvanları kurtarıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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