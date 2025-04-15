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        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

        KARABÜK'te akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:55 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:00
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        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
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        KARABÜK’te akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza uygulandı. Sürücünün drift attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Karabük-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü otomobiliyle drift attı. Sürücünün drift attığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tarafından plakası tespit edilen sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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