Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Karabük-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü otomobiliyle drift attı. Sürücünün drift attığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tarafından plakası tespit edilen sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

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