6 katlı binanın giriş katındaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi’ndeki bir binada çıktı. 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan işletmenin bacasında çıkan yangını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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