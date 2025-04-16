Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        6 katlı binanın giriş katındaki yangın söndürüldü

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 16.04.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 katlı binanın giriş katındaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi’ndeki bir binada çıktı. 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan işletmenin bacasında çıkan yangını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü
        Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü
        Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Karabük'te drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza