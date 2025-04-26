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        Karabük'te 2 katlı evde yangın

        KARABÜK'te, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:35
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        Karabük'te 2 katlı evde yangın
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        KARABÜK'te, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Doğlacık köyünde meydana geldi. Fatma Öztekin’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan Fatma Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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