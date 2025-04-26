Karabük'te 2 katlı evde yangın

Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Doğlacık köyünde meydana geldi. Fatma Öztekin’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan Fatma Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

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