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        Motosikletli yayaya çarptı: 2 yaralı

        KARABÜK'te motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:35
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        Motosikletli yayaya çarptı: 2 yaralı
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        KARABÜK'te motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya yaralandı.

        Kaza, Karabük’ün Eflani ilçesinde Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. U.K. (22) idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.‘ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ş. ile motosiklet sürücüsü U.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü U.K. Eflani İlçe Devlet Hastanesine, M.Ş. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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