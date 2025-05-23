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        Karabük'te 'casus kamera' operasyonu: 1 tutuklama

        KARABÜK'te polisin düzenlediği operasyonda, internet ortamında yasa dışı yollarla 'casus kamera' satışı yaptığı tespit edilen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:10
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        Karabük'te 'casus kamera' operasyonu: 1 tutuklama
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        KARABÜK'te polisin düzenlediği operasyonda, internet ortamında yasa dışı yollarla 'casus kamera' satışı yaptığı tespit edilen E.İ. tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 11 Temmuz'da E.İ.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin evinde çok sayıda gizli kamera ve mikrofon düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından detaylı inceleme yapıldı. İncelemede, 55 bin adet görüntü kaydına ulaşıldı. Görüntüler arasında özel hayatın gizliliğini ihlal eden suç unsurlarının bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi.

        Yürütülen teknik incelemeler sonucunda şüpheli E.İ.’nin, sattığı IP kameralara uzaktan erişim sağladığı ve bu cihazlar aracılığıyla elde ettiği görüntüleri izinsiz şekilde depoladığı tespit edildi. Görüntülerde 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kayıt bulundu. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2 gün önce, gözaltına alınan E.İ., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal', 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Elde Edilmesi' ve 'Müstehcenlik' suçlarından tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

        Şüphelinin evinde yapılan 2 ayrı aramada; kalem, priz, USB bellek, wi-fi adaptörü, masa saati, avize duyu, dijital saat, araba anahtarı, spot lamba gibi onlarca farklı objeye gizlenmiş kamera ve ses kayıt cihazlarının yanı sıra yüzlerce elektronik parça, kamera devreleri ve bataryalar bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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