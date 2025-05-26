Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Karabük’te akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kılavuzlar Mahallesi’nde bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu. Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle de araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Sağanak ve rüzgar kısa süre sonra etkisini kaybetti.

KARABÜK’te etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu.

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