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        Karabük'te 4 araç kazaya karıştı; 9 yaralı

        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:15
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        Karabük'te 4 araç kazaya karıştı; 9 yaralı
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        KARABÜK’ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük-Eflani kara yolunun Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde meydana geldi. Özgür Ş. yönetimindeki 78 BK 515 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. idaresindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araca, ardından karşı yönden gelen Sabri B. (44) yönetimindeki 78 M 9007 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki tarlaya devrildi. Bu sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç, karayoluna çıkmak isteyen 34 SA 5433 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Sabri B. ile Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B., Alaattin B., Ahmet D. (48) ve Barış E. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin G. ve Sabri B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, “Şu an itibari ile can kaybımız söz konusu değil. Yaralılarımız Karabük’teki Eğitim Araştırma Hastanemize, Safranbolu Devlet Hastanemize nakledildiler. Şu anda tedavilerine başlandı” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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