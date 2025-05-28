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        Başına poşet takılan çakalı vatandaş kurtardı

        KARABÜK'te başına poşet takılan çakalı yoldan geçen vatandaş kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 01:50 Güncelleme: 28.05.2025 - 01:55
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        Başına poşet takılan çakalı vatandaş kurtardı
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        KARABÜK'te başına poşet takılan çakalı yoldan geçen vatandaş kurtardı.

        Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, yolda yürüdüğü esnada refüjde başına poşet takılı halde bir çakalı fark etti. Hüseyin Kurt, eliyle çakalın başındaki poşeti çıkarttı. Çakal orta refüjden koşarak uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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