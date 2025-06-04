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        Safranbolu'da bayram tatilinde oteller dolacak

        KARABÜK'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin tercih noktası oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:58
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        Safranbolu'da bayram tatilinde oteller dolacak
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        KARABÜK’ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı’dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin tercih noktası oldu. Otel, han ve konakların doluluk oranı şimdiden yüzde 70’e ulaştı. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Son dakika talepleriyle yine ben dolu dolu bayramı geçireceğimize inanıyorum” dedi.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde bulunan turizm tesisleri Kurban Bayramı tatilinde büyük oranda doldu. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar aktaran han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların doluluk oranı şimdiden yüzde 70’e ulaştı. Kurban Bayramı tatili boyunca Safranbolu’yu binlerce günübirlik tatilcinin de ziyaret etmesi bekleniyor.

        ‘BÜTÜN KURUMLARIMIZLA BAYRAMA HAZIRIZ’

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, tarihi ilçedeki turizm tesislerinde rezervasyon oranlarının yüzde 70’lere ulaştığını belirterek, “Son dakika talepleriyle yine dolu dolu geçireceğimize inanıyorum. Aynı zamanda şehir dışında yaşayan Safranbolulu hemşerilerimizin kurban kesme vesilesiyle memlekete geleceklerini düşünüyoruz. Çünkü Kurban Bayramı’nda böyle bir yoğunluk da oluyor. 9 gün olmadı ama bu hafta sonundan yine de hareket başladı. Bizim için daha dengeli bir kalabalık. Bir anda gelmesi yerine esnafımızın da daha rahat iş yapabileceği bir kalabalık olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel, yoğun, dolu bir bayram geçireceğiz. Biz buna kurumlarımızla kaymakamlık, belediye, emniyet, derneğimiz bütün kurumlarımızla bayrama hazırız. Trafikle ilgili alınan önlemlerimiz yine Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi devam edecek.” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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