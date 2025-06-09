Köye inip bahçe kapısını açan boz ayı kamerada
KARABÜK'te köye inen boz ayının sokakta yürüyerek bahçenin kapısını açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
KARABÜK’te köye inen boz ayının sokakta yürüyerek bahçenin kapısını açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Yiyecek aramak için köye inen boz ayı, bir süre sokakta yürüdükten sonra bir evin bahçesinin kapısını açtı. Ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu. Ayının sokakta koştuğu ve kapıyı açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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