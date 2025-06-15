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        Otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde bulunan Yağız Aslan Ökten (4) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:23 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:25
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        Otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde bulunan Yağız Aslan Ökten (4) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Akören yol ayrımında meydana geldi. Serkan Ö. (35) idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Akören köyü yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan menfeze çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan, baba Serkan Ö., anne Saniye Ö. (34), ve oğulları Yusuf Talha Ö. (11) ile Yağız Aslan Ökten sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Yağız Aslan Ökten, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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