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        Karabük'te orman yangını 45 dakikada söndürüldü

        KARABÜK'teçıkan orman yangını, ekiplerin 45 dakika süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:42
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        Karabük'te orman yangını 45 dakikada söndürüldü
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        KARABÜK'teçıkan orman yangını, ekiplerin 45 dakika süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 13.30 sıralarında Cumayanı köyü mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 56 personelin müdahale ettiği yangın için Bolu'nun Gerede ilçesinden de söndürme helikopteri gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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