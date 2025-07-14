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        Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu bir vatandaş tarafından ormana konulan fotokapan yaban hayvanlarını görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:55
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        Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu bir vatandaş tarafından ormana konulan fotokapan yaban hayvanlarını görüntüledi.

        Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını görüntülemek için ormanın farklı noktalarına fotokapanlar kurdu. Fotokapanlar ormandaki yaban hayatını görüntüledi. Ormanda gezen boz ayı, karaca ve porsukların görüntüleri fotokakapan görüntülerine yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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