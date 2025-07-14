Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını görüntülemek için ormanın farklı noktalarına fotokapanlar kurdu. Fotokapanlar ormandaki yaban hayatını görüntüledi. Ormanda gezen boz ayı, karaca ve porsukların görüntüleri fotokakapan görüntülerine yansıdı.

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu bir vatandaş tarafından ormana konulan fotokapan yaban hayvanlarını görüntüledi.

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