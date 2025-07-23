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        Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 55 hektar alan zarar gördü (2)

        DRONLAGÖRÜNTÜLENDİKarabük'te dün çıkan, bugün de devam eden orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:10
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        Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 55 hektar alan zarar gördü (2)
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        DRONLAGÖRÜNTÜLENDİ

        Karabük’te dün çıkan, bugün de devam eden orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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