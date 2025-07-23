Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 55 hektar alan zarar gördü (2)

Karabük’te dün çıkan, bugün de devam eden orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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