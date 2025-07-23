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        Safranbolu'da orman yangını

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:55
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        Safranbolu'da orman yangını
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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