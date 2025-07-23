Safranbolu'da orman yangını

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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