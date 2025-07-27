Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde

        KARABÜK'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz'da çıkan orman yangınları 5'inci gününde devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARABÜK’ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz’da çıkan orman yangınları 5’inci gününde devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz’da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre ilçe ve illerden yangınla mücadele için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis TOMA’ları bölgeye sevk edildi. Yangına, 23 helikopter, 2 uçak, 363 araç ve 1386 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu bölgelerin yakınlarında bulunduğu için tahliye edilen köy sayısı ise 14’ten 18’e yükseldi. Kent genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te orman yangınlarına ilişkin konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te orman yangınlarına ilişkin konuştu:
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (4)
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (4)
        GÜNCELLEME 2 - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde...
        GÜNCELLEME 2 - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde...
        GÜNCELLEME - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde m...
        GÜNCELLEME - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde m...
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (3)
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (3)
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (2)
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (2)