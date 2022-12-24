Karabük'te "Kadın Üretici Pazarı" açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla yılbaşına özel "Kadın Üretici Pazarı" kuruldu.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda açılan pazardaki tezgahlarda ürünlerini satan kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamda, hayatın her alanında var olması gereken kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Pazarın 31 Aralık'a kadar 11.00-19.00 saatlerinde hizmet vereceğini belirten Köse, "Vatandaşlarımız pazarı ziyaret ederek yeni yıl hediyelerini buradan satın alabilirler. Ayrıca burada yer alan, kendi seralarımızda ürettiğimiz kışlık çiçeklerimizden ücretsiz edinebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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