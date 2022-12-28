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Karabük Valisi Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Karabük Valisi Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gürel, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" ve spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.

Gürel, fotoğrafların tamamının çok kaliteli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Seçtiği fotoğrafların kendisini etkilediğini ve bu yüzden oy verdiğini anlatan Gürel, fotoğrafı çeken AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaymakamı Yazıcı ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Organik plastik", spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ve sıfır atık projesinin önemine değinen Yazıcı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na Fas Milli Takımının damgasını vurduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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