Binicilik tutkunları Safranbolu'nun tarihi sokaklarını atlarıyla gezdi

KARABÜK (AA) - Binicilik tutkunları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya geldi.
Binicilik ve Kültür Derneği, Ride4Far ekibi ve Safranbolu Oğuzhan At Çiftliği koordinesinde at binicileri tarihi çarşıda buluştu.
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve diğer şehirlerden gelen 55 binici, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında atlarıyla gezdi.
Safranbolu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte, sokaklarda atları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekim yaptı.