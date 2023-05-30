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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Karabük'te defnedildi

AA

İstanbul'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Karabük'te defnedildi

KARABÜK (AA) - İstanbul'da 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Remzi Hatipoğlu, memleketi Karabük'ün Eflani ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da yaşayan ve 17 yıl Eflani Belediye başkanlığı görevi yapan Hatipoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

İlçeye getirilen Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında Çarşı Camisi'ne taşındı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti 27. Dönem Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Eflani Kaymakamı Güzem Tokur, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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