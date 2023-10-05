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        Karabük'te 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:29
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        Karabük'te 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde Mehmet G'ye ait kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ovacık Belediyesi ve Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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