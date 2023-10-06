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        Karabük'te 3 samanlık ve 1 odunluk yandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında, 3 samanlık ve 1 odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:23
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        Karabük'te 3 samanlık ve 1 odunluk yandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında, 3 samanlık ve 1 odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde Zeki O'ya ait 3 samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye, Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

        Aynı mahallede Süleyman S'ye ait içinde römork olan odunlukta çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Polis, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

        Öte yandan Ovacık ilçesinde dün ve gece saatlerinde, metruk binada, 3 samanlıkta, samanlık olarak da kullanılan ahırda ve bir takside yangın çıkmıştı.

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