Karabük'te 3 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 15.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:29
Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çengeller köyü Beyazıtoğlu Mahallesi'nde O.U'ya ait 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.