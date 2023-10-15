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        Karabük'te 3 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:29
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        Karabük'te 3 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çengeller köyü Beyazıtoğlu Mahallesi'nde O.U'ya ait 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

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