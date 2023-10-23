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        Karabük'ten kısa kısa

        PTT Karabük Başmüdürü Ahmet Karagöz ve heyeti, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:10
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        Karabük'ten kısa kısa
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        PTT Karabük Başmüdürü Ahmet Karagöz ve heyeti, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Yavuz’u ziyaret etti.

        Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT’nin vatandaşlar için birçok önemli hizmeti yerine getirdiğini belirten Yavuz, PTT Teşkilatı'nın ve ilde görev yapan tüm çalışanlarının günlerini kutladı.

        Kurumun yaptığı çalışmalar ve kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler veren PTT Başmüdürü Karagöz ise kabulünden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

        - KBÜ Rektörü Kırışık, Özbekistan’dan gelen akademisyenlerle buluştu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KABÜSEM) bünyesinde düzenlenen eğitim için Özbekistan’ın Karshi Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesi'nden gelen akademisyenlerle bir araya geldi.

        KABÜSEM bünyesinde, "Modern Yüksek Öğretimde İnovatif Teknolojiler" ve "Eğitimde Dönüşüm" başlıklarında eğitim alan 14 akademisyen ile görüşen Kırışık, üniversiteler arasında ve ülkeler arasında iş birliklerinin, birlikte çalışma kültürünün gelişmesi açısından bu tür faaliyetlere çok önem verdiklerini belirtti.

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