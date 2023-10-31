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        Karabük'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı kişi yaralandı

        Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:24
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        Karabük'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı kişi yaralandı
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        Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi tedaviye alındı.

        Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde üzerinden Çevreyolu istikametine giden C.Y. idaresindeki 78 SC 060 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek önce park halindeki 78 AAC 165 plakalı otomobile, ardından aracın başında bekleyen sürücü M.P'ye çarptı.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan M.P'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü C.Y'nin 1,83 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

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