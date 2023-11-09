Eflani'ye yeni hükümet konağı yapılıyor Karabük'ün Eflani ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemediği için yıkılan hükümet konağının yerine yenisi inşa ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemediği için yıkılan hükümet konağının yerine yenisi inşa ediliyor.

Candaroğulları Mahallesi'nde deprem dayanıklılık testini geçemediği gerekçesiyle ocak ayında yıkılan hükümet konağının bulunduğu yere yenisinin yapılması için çalışmalar sürüyor.

İş makineleriyle temeli kazılan yeni hükümet konağı 3 katlı inşa edilecek.