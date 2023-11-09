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        Eflani'ye yeni hükümet konağı yapılıyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemediği için yıkılan hükümet konağının yerine yenisi inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:51
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        Eflani'ye yeni hükümet konağı yapılıyor
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemediği için yıkılan hükümet konağının yerine yenisi inşa ediliyor.

        Candaroğulları Mahallesi'nde deprem dayanıklılık testini geçemediği gerekçesiyle ocak ayında yıkılan hükümet konağının bulunduğu yere yenisinin yapılması için çalışmalar sürüyor.

        İş makineleriyle temeli kazılan yeni hükümet konağı 3 katlı inşa edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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